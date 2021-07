Gerda Lewis kann endlich aufatmen! Die 28-Jährige hatte ihre Follower in der Vergangenheit häufiger damit verwundert, dass sie immer mal wieder fallen ließ, keinen Führerschein zu haben. Zeitlich hatte es sich bei der Blondine beispielsweise aufgrund ihrer TV-Projekte wie Germany's next Topmodel oder Die Bachelorette noch nicht ergeben. Außerdem habe sie immer so gewohnt, dass sie nie ein Auto gebraucht hätte. Inzwischen hat sich das allerdings geändert, weshalb Gerda das Thema Führerschein kürzlich endlich anging – und in nur einer Woche alles hinter sich brachte!

Sieben Tage lang hatte die Kölnerin eine Art Führerschein-Bootcamp belegt. Dort absolvierte sie alle nötigen Fahr- und Theoriestunden und am Ende der Woche auch die praktische und theoretische Prüfung. Und siehe da: Gerda hat gute Neuigkeiten. "Ich habe den verdammten Lappen mit 28 Jahren in einer Woche geschafft", freut sich die Influencerin auf Instagram.

"Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Last von meinen Schultern abfällt", zeigt sich Gerda unmittelbar nach den bestandenen Prüfungen sichtlich erleichtert. Ein eigenes Auto hatte sie sich übrigens schon vor den Fahrstunden angeschafft – die Fahrt kann also direkt losgehen.

