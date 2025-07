Jannik Kontalis will Bürgermeister werden: So reagiert Gerda

In der Vergangenheit machte Jannik Kontalis vor allem mit seinen Frauengeschichten Schlagzeilen. Nun möchte der Realitystar Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Eine seiner Verflossenen ist die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Gerda Lewis (32) – und die kann sich einen Kommentar zu dieser Neuigkeit nicht verkneifen. Auch wenn sie in letzter Zeit eigentlich nicht so gut auf ihren Ex zu sprechen war, reagiert sie darauf mit einer Menge Humor. "Ich hätte First Lady werden können", schreibt sie unter einen Instagram-Beitrag von RTLplus, in dem es um Janniks Kandidatur geht.

Auch andere Promis melden sich unter dem Post, in dem dem Bürgermeister-Kandidaten verschiedene lustige Vorschläge für sein Wahlprogramm gemacht werden, zu Wort. Janin Ullmann (43), Moderatorin der Make Love, Fake Love-Staffel, in der Jannik bekannt wurde, kommentiert: "Haha, lieb's." Sonny Loops (29), Sandra Sicora (33) und Lisa Postel reagieren nur mit vor Lachen weinenden Smileys auf die News. Jade Britani kann wohl gar nicht glauben, was sie da liest. "Er muss eine Wette verloren haben", schreibt sie fassungslos.

Auch wenn viele es erst mal nicht glauben wollen: Sein Vorhaben ist dem Prominent getrennt-Star ein ernstes Anliegen. Am Mittwoch, dem 16. Juli, erfolgte die offizielle Bestätigung seiner Kandidatur. Seine Motivation, Mönchengladbach als parteiloser Einzelbewerber zu modernisieren und lebenswerter zu machen, scheint deutlich spürbar – mit Visionen wie Citywalks, Running-Clubs und Grünflächen möchte er die Stadt aufblühen lassen und auch die Digitalisierung der städtischen Abläufe vorantreiben. Im Vorfeld seiner Kandidatur musste Jannik 380 Unterstützer-Unterschriften sammeln, was ihm sogar fraktionsübergreifenden Zuspruch von politischen Mitbewerbern einbrachte. "Es kamen wirklich welche von der FDP und CDU an unseren Stand und haben mir ihre Unterschrift gegeben", berichtete er in einem Interview mit RTL.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Jannik Kontalis und Gerda Lewis

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

