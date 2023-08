Starkes Bauchweh: Malin Andersson ist wieder im Krankenhaus

Malin Andersson (30) hat wieder zu kämpfen! Die Influencerin war 2016 mit ihrer Teilnahme bei Love Island-UK bekannt geworden. Seither macht sie immer wieder darauf aufmerksam, wie wichtig die psychische Gesundheit doch ist. Doch das Realitysternchen musste selbst bereits so einige Schicksalsschläge einstecken: Nach nur vier Wochen starb vor knapp zwei Jahren ihr Baby Consy. Nach der Geburt von Xaya litt die Beauty an postnatalen Depressionen und zuletzt gab sie Einblicke in ihren Kampf mit ihrem Reizdarmsyndrom. Nun geht es Malin wieder schlechter und sie musste ins Krankenhaus!

"Ich bin wieder im Krankenhaus", schreibt die 30-Jährige in ihrer Story auf Instagram und teilt dazu ein Bild des Wartezimmers. "Ich habe schon wieder starke Bauchschmerzen. Es macht mich total fertig und führt dazu, dass ich mich wieder depressiv fühle", fügt Malin hinzu. Mit weiteren Details hält sie sich aber erst mal zurück.

Erst Anfang des Jahres sprach der britische Realitystar über die Schwierigkeiten des Mutterseins kurz nach der Geburt. "Ich fühlte mich ängstlich, gestresst und weinte immer wieder grundlos", berichtete Malin im Podcast "Happy Mum Happy Baby". Damals habe sie ständig die Nähe ihres Partners gesucht und ihn bei sich haben wollen. Doch auch das Stillen sei ein Problem gewesen.

