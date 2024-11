"Love Island"-Star Malin Andersson entkommt Horrorunfall

Malin Andersson (32), bekannt aus Love Island UK, erfuhr einen Schreckmoment, als sie mit ihrer zweijährigen Tochter Xaya auf der Autobahn unterwegs war. "Aus dem Nichts fing mein Wagen an zu qualmen", beschreibt Malin die dramatische Situation. Nach dem Anhalten schnappte sie sich ihre Tochter und rannte mit ihr auf den Seitenstreifen – nur Minuten, bevor das Auto explodierte und in Flammen aufging. Die Influencerin teilt diese erschütternden Details mit ihren Followern auf Instagram und kündigte an, dass sie sich vorerst aus den sozialen Medien zurückziehen werde.

Um sich von dem Schock zu erholen, verabschiedet sich Malin bis auf Weiteres von ihren Fans und teilt mit, dass eine Freundin in den nächsten Tagen ihre E-Mails und geschäftlichen Anfragen übernehmen werde. "Ich bin geschockt und werde mich hier erst einmal zurücknehmen. Xaya und ich sind aber gesund und munter". Malin wurde 2016 durch die Datingshow berühmt und hat seither eine große Fangemeinde.

Die Vollblutmama, die mittlerweile als Wellnesscoach tätig ist, hat es seitdem nicht leicht gehabt. Ein Jahr nach ihrem Auszug aus der Villa verstarb ihre geliebte Mutter Consy-Gloria an Krebs. Im Dezember 2018 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, ein kleines Mädchen, das sie zu Ehren ihrer Mama ebenfalls Consy nannte. Tragischerweise wurde die Kleine sieben Wochen zu früh geboren und starb im Alter von nur einem Monat an einem Herzfehler. Neben der Bewältigung dieser tiefen Trauer offenbarte Malin laut The Sun, dass ihr Ex-Partner, Consys Vater, sie körperlich misshandelt hätte. Im Januar 2022 kam ihre zweite Tochter Xaya zur Welt, doch nur vier Wochen später zerbrach die Beziehung zu ihrem Partner.

Getty Images Malin Andersson im Jahr 2017

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrer Tochter, April 2022

