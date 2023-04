Sport am Strand: Malin Andersson präsentiert After-Baby-Body

Malin Andersson (30) ist fitter denn je! Die britische "Love Island"-Bekanntheit ist seit Februar 2022 stolze Mama einer kleinen Tochter namens Xaya. Nach der Geburt hatte die Influencerin mit postnatalen Depressionen zu kämpfen. Mittlerweile fühlt sie sich aber besser, auch weil sie in den vergangenen Monaten viel an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit gearbeitet hat. Ein Jahr nach der Geburt zeigt Malin nun stolz ihren sportlichen Body!

Paparazzi lichteten die 30-Jährige kürzlich beim Work-out mit ihrer Trainerin Megan Gilling ab. Wie Fotos zeigen, die The Sun vorliegen, sportelte Malin ganz motiviert in der strahlenden Sonne Mallorcas und trug dabei ein graues Top mit einer knallengen Radlerhose. Während der anstrengenden Übungen zeichnete sich sogar ein Sixpack auf ihrem durchtrainierten Körper ab!

Auch auf Instagram teilt sie nur allzu gerne Einblicke in ihr hartes Sportprogramm, was sie nicht nur körperlich fitter macht: "Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, dass ich jeden Tag stärker und stärker werde – geistig und körperlich. Ich hatte heute Morgen eine Stunde und diese eine Stunde hat mein Gehirn auf Hochtouren gebracht", schrieb sie vor wenigen Tagen unter ein Video, in dem sie auch das ein oder andere schwere Gewicht in die Höhe streckt.

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrer Tochter, April 2022

Instagram / missmalinsara Malin Andersson und ihre Tochter Xaya im März 2023

Instagram / missmalinsara Malin Andersson im März 2023

