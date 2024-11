"Love Island"-Star Malin Andersson gibt Trennung bekannt

Das kommt überraschend: Malin Andersson (32) ist wieder auf dem Markt! Das bestätigt die "Love Island"-Berühmtheit jetzt in ihrer Story auf ihrem Instagram-Account. "Für alle, die nach meinem Beziehungsstatus fragen: Ich bin absolut Single, denn ich habe mir selbst geschworen, mich niemals einfach so zufriedenzugeben", schreibt sie und fügt weiter hinzu: "Ich weiß einfach wirklich, was ich verdiene und was ich von einem Mann erwarte." Die Influencerin gibt zu, dass sie in ihrem Alter schon den Druck verspürt, so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen – aber sie lässt sich nicht zwingen, denn sie liebt sich selbst zu sehr dafür.

Die Trennung kommt sehr überraschend: Erst vor zwei Monaten hat sie ihren Ex-Freund überhaupt erst auf der Social-Media-Plattform gezeigt. Der ehemalige Partner der Reality-TV-Bekanntheit kommt aus Schweden und wie The Sun berichtet, haben die beiden eine Fernbeziehung geführt. Noch vor drei Wochen berichtete ein Insider dem Magazin gegenüber: "Jim kam zur richtigen Zeit. Malin ist wirklich glücklich und alle freuen sich so sehr für sie." Jetzt findet man auf dem Profil des Internetstars allerdings keine Spur mehr von dem Skandinavier.

Bevor die Britin mit dem Schweden zusammenkam, war sie drei Jahre lang mit dem Vater ihrer Tochter Xaya liiert. Kurz nachdem der kleine Sprössling auf die Welt gekommen war, war es allerdings aus zwischen ihr und ihrem damaligen Partner, Jared. Obwohl sie nicht länger ein Paar sind, erziehen sie Xaya dennoch gemeinsam. "Sie steht bei uns natürlich an erster Stelle", gab die Beauty zum Zeitpunkt der Trennung auf ihrer Social-Media-Seite bekannt.

Instagram / missmalinsara Malin Andersson und ihr Partner Jim, 2024

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrem Kind im August 2023

