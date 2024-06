"Viel Leid zugefügt": Malin Andersson über Beauty-Eingriffe

Malin Andersson (31) spricht offen über die Schattenseiten ihrer Beauty-Eingriffe! "Ich habe meinem Körper wahnsinnig viel Schmerz und Leid zugefügt, nur um die Schönheitsstandards zu erfüllen, die die Gesellschaft uns auferlegt hat", gesteht die ehemalige britische Love Island-Bekanntheit in einem Beitrag für Popsugar. Die Influencerin hat im Laufe der Jahre eine Fettabsaugung, zwei Brustvergrößerungen, eine Brustwarzenkorrektur, zahlreiche Lippenauffüllungen sowie Botoxbehandlungen vornehmen lassen. "Ich wünschte, diese Eingriffe wären mit einer Warnung verbunden", betont sie nun.

Auch auf die Folgen der Schönheits-OPs geht die 31-Jährige ein – so habe sie unter anderem "dehnbare Haut und Klumpen" am Bauch. Dies sei eine Nebenwirkung einer Fettabsaugung am Bauch. Eine "zufällige Vene" habe sie aufgrund einer Botoxbehandlung auf der Stirn. Malin, die mittlerweile als Life-Coach arbeitet, wuchs aber auch an den Erfahrungen: "Ich habe endlich akzeptiert, dass mein Aussehen nichts damit zu tun hat, dass ich die Bestätigung von irgendjemandem brauche. Es hat nichts mit dem Bedürfnis zu tun, geliebt zu werden. Ich musste mich einfach selbst lieben."

Als Protagonistin von "Love Island"-UK wurde Malin 2016 bekannt. Seither musste sie jedoch diverse Schicksalsschläge einstecken: 2019 musste sie den Verlust ihrer kleinen Tochter verkraften. Die Kleine kam zu früh auf die Welt und starb nur vier Wochen nach der Geburt. Im Jahr 2022 brachte sie dann Töchterchen Xaya zur Welt. Allerdings litt die Influencerin nach der Geburt an einer postnatalen Depression.

Malin Andersson, Reality-TV-Star

Malin Andersson und ihre Tochter Xaya

