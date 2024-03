"Lunge kollabiert"? Malin Andersson musste ins Krankenhaus!

Das war ein großer Schock für Malin Andersson (31)! Die Love Island-UK-Bekanntheit nimmt ihre Follower im Netz stets mit durch ihren Alltag. Dabei berichtet das Realitysternchen nicht nur von den schönen Erlebnissen. In ihrer Instagram-Story vor wenigen Stunden erzählt die Britin ihrer Community von einer beängstigenden Situation: "Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich war letzte Nacht fünf Stunden lang in der Notaufnahme, weil ich so starke Schmerzen auf der rechten Seite meiner Brust hatte." Malin hatte sich schon das Schlimmste ausgemalt: "Es war so schlimm. Ich dachte, meine Lunge wäre kollabiert."

Doch es blieb glücklicherweise nur bei dem großen Schrecken. "Aber nein, es war ein Muskelfaserriss." Die Reality-TV-Bekanntheit hatte erstmal eine andere Vermutung: Malin war sich sicher, dass es am E-Zigaretten-Rauchen gelegen hatte. Obwohl das nicht der Grund für ihren Krankenhausaufenthalt war, hat der "Love Island"-UK-Star für sich einen Entschluss gefasst: "Trotzdem werde ich nie wieder vapen. Das ist der reinste Tod."

Malin war 2016 mit ihrer Teilnahme an "Love Island"-UK bekannt geworden. In den Jahren darauf musste die 31-Jährige jedoch einige Schicksalsschläge verkraften. Im Jahr 2019 war ihr Baby Consy nur vier Wochen nach der Entbindung verstorben. Nach der Geburt ihrer Tochter Xaya, im Jahr 2022, litt die Beauty an postnatalen Depressionen. Das Realitysternchen scheint nicht zur Ruhe zu kommen: Vor nicht mal einem Jahr musste sie schon einmal ins Krankenhaus. Damals hatte sie aufgrund ihres Reizdarmsyndroms mit extremen Bauchschmerzen zu kämpfen.

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, Influencerin

Instagram / missmalinsara Malin Andersson mit ihrem Kind im August 2023

Wie findet ihr es, dass Malin so private Einblicke mit ihren Followern teilt? Ich finde es klasse! Das macht sie sehr authentisch. Na ja, mein Geschmack ist es nicht. Ergebnis anzeigen



