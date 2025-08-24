Sein Comeback: Twitch-Star MckyTV tritt bei Fame Fighting an

Es gibt Neuigkeiten zu Fame Fighting 3. MckyTV, der mit bürgerlichem Namen Michael Kevin Christian Doleys heißt, wagt sich in die berüchtigte Arena. Wie Bild berichtet, wird der Twitch-Star am 18. Oktober in der Grugahalle in Essen antreten. Nach drei Jahren Pause kehrt der Streamer damit wieder zwischen die Seile zurück, um zu beweisen, dass er nicht nur vor der Kamera abliefert, sondern auch im Ring. Der in Madeira lebende Streamer tritt in der Gewichtsklasse Heavyweight an. Nachdem er 2022 in der The Great Fight Night gegen Trymacs (31) verloren hatte, will er nun einen Sieg holen.

Ob ihm sein Comeback gelingt, werden Fans Mitte Oktober live mitverfolgen können. In seiner Karriere hatte die Netzbekanntheit immer wieder Stress mit den eigenen Zuschauern. Zuletzt ging er eine Werbepartnerschaft mit Nestlé ein, die seinen Followern gar nicht gefiel. In einem Twitch-Stream zeigte er damals kein Verständnis für die Kritik und wetterte stattdessen: "Wisst ihr, wo ihr endet, wenn ihr das alles fein säuberlich aufmacht? [...] Das ist alles schlecht!" Einen bestimmten User nannte er in diesem Zuge obendrein einen "H*rensohn".

Gegen wen der Rotschopf in seinem Fame-Fighting-Kampf antreten wird, ist noch nicht bekannt. Einfach wird sein Duell jedoch vermutlich nicht werden. In der Gewichtsklasse Heavyweight tritt zum Beispiel auch Aleksandar Petrovic (34) an. Seine Teilnahme wurde Mitte Juli auf Instagram bekannt gegeben. 2022 sorgte der Verlobte von Vanessa Nwattu schon einmal für viele beeindruckte Gesichter bei dem Boxwettbewerb: Damals schlug er Chris Broy (36) nach nur zwei Minuten K.O. "Dieses Jahr will er seine Siegesserie ausbauen und mit großen Schritten auf den Titel zulaufen", hieß es nun in der Ankündigung des Veranstalters.

