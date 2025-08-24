Andrej Mangold will Hater bei "Promi Big Brother" umstimmen

Andrej Mangold (38) wagt sich in ein neues Abenteuer: Der ehemalige Bachelor zieht am 6. Oktober bei Promi Big Brother ein, wenn die 13. Staffel der Sendung auf Sat.1 startet. Mit seiner Teilnahme verfolgt er vor allem ein Ziel: Der Ex-Basketballprofi möchte die Kritiker von sich überzeugen. "Vielleicht gibt es sogar den ein oder anderen, der nach dem Projekt vom Hater zum Supporter wird", verrät er gegenüber Der Westen und fügt hinzu: "Am Ende will ich einfach das Beste aus dieser tollen Möglichkeit machen."

Für Andrej ist die ständige Beobachtung kein Neuland, denn seit seiner Bachelor-Zeit und diversen anderen TV-Shows wie Das Sommerhaus der Stars oder Kampf der Realitystars kennt er das Leben im Rampenlicht genau. "Das ist für mich grundsätzlich kein Problem, ich kenne es ja schon aus der Vergangenheit", erklärt der 38-Jährige. Er räumt jedoch ein: "Trotzdem bleibt es herausfordernd, weil man nie komplett abschalten oder wirklich mal für sich sein kann." Gerade emotionale Momente und Stress könnten ihm viel abverlangen – er wolle aber immer authentisch bleiben.

Die Teilnahme des Reality-Darstellers wurde vor wenigen Tagen bestätigt. Neben ihm zieht auch TV-Star Sarah-Jane Wollny (26) in den Promi-Container. Wer sich sonst noch dazugesellen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Dennoch blickt Andrej schon voller Vorfreude auf das Format. "Ich bin gespannt, auf welche Menschen ich treffen werde und vor welche Herausforderungen uns der große Bruder stellen wird", betont er. Er plant, unvoreingenommen in die Sendung zu gehen – und "sich alles natürlich entwickeln zu lassen."

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Andrej Mangold, Februar 2024

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025