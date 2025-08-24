Süß: Dennis Gries spielt "Shopping Queen" mit seinen Nichten

Dennis Gries, bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat auf Instagram Einblicke in einen ganz besonderen Familientag gegeben. Er hat seinen beiden Nichten einen Shopping Queen-Tag versprochen – und Wort gehalten! Im Klamottenladen Zara, genauer gesagt in der Kids-Abteilung, wurde fleißig gestöbert und probiert. Dabei übernahm Dennis die Rolle des Styleberaters, ganz nach dem Vorbild von Guido Maria Kretschmer (60). "Ich mach die Styleberatung à la Guido", erklärte er mit einem Augenzwinkern in seiner Story. Nach etwas mehr als anderthalb Stunden war das Budget erschöpft, aber der Tag noch nicht zu Ende.

Nachdem alle gewünschten Teile – darunter ein Hemd, eine Tasche und ein Pullover – den Weg in die Einkaufstaschen gefunden hatten, belohnte Dennis die ausgiebige Shoppingtour mit einem süßen Highlight. Gemeinsam mit seinen Nichten ließ er den erfolgreichen Tag bei einem Eis ausklingen. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie viel Freude die beiden Mädchen dabei hatten und wie glücklich Dennis mit der Aktion war. "Das Budget ist weg, Styling abgeschlossen, jetzt Eis!", kommentierte er das Ende des besonderen Nachmittags.

Dennis, der neben seiner TV-Karriere auch als Unternehmer tätig ist, zeigte sich an diesem Tag von seiner besonders herzlichen Seite. Die engen Bande zu seiner Familie sind nichts Neues. In Interviews hat er immer wieder betont, wie wichtig ihm Zeit mit seinen Liebsten ist. Solche Aktionen sind ein weiterer Beleg für seine familiäre Verbundenheit und seinen Sinn für Spaß. Seine Fans lieben ihn genau für diesen lockeren und nahbaren Charakter, der in solchen Momenten voll zur Geltung kommt.

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, August 2025

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Juli 2024

Instagram / dennis.gries Katja Geretschuchin und Dennis Gries im September 2024