Adoptivsohn Marcus besucht Frédéric von Anhalt in der Klinik

Frédéric von Anhalt (81) sorgt derzeit für besorgniserregende Schlagzeilen: Der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat liegt mit einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Kölner Krankenhauses. Sein gesundheitlicher Zustand war so kritisch, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Nun bekam der 81-Jährige besonderen Besuch: Marcus von Anhalt (58), sein Adoptivsohn, reiste extra aus Dubai an, um ihm beizustehen. "Ich besuche meinen Papa im Krankenhaus, deswegen bin ich hier", erklärte Marcus gegenüber RTL. Mitgebracht hat er neben Trost eine Tafel Dubai-Schokolade und einen rührenden Brief von seiner eigenen Tochter.

In dem Interview berichtete Marcus, dass er seinen Adoptivvater zuletzt vor zwei Wochen in München getroffen habe. Bei einer gemeinsamen Begegnung war Frédéric noch recht fit, auch wenn er kleinere Verletzungen von einem Sturz auf Glatteis zeigte. Am Telefon war die Veränderung jedoch deutlich spürbar, denn er habe ihn vor lauter Husten kaum verstanden. Seit dem Krankenbesuch scheint es Frédéric jedoch besser zu gehen, auch wenn er weiterhin Ruhe und Betreuung benötigt. Marcus zeigte sich nach dem Besuch erleichtert: "Zum Schluss war er schon wieder der Alte. [...] Er ist schon wieder am Planen für die nächste große Fernsehstory."

Frédéric bekam in den vergangenen Tagen aber nicht nur Besuch von Marcus – auch sein weiterer Adoptivsohn Kevin (30) kam im Krankenhaus vorbei. Der Fußballer meldete sich danach gegenüber Bild zu Wort und berichtete von seinem Besuch in der Klinik: "Er sah wirklich sehr mitgenommen aus, so habe ich ihn noch nie gesehen. Er hat dann versucht, sich im Bett aufzurichten und dabei am ganzen Leib gezittert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Frédéric von Anhalt im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinxprince Kevin und Prinz Frédéric von Anhalt in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige