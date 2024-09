Prinz Marcus von Anhalt schießt öffentlich gegen Capital Bra

Prinz Marcus von Anhalt (57) ist bekannt für seine temperamentvolle Natur und seine unverblümten Äußerungen. Nun sorgt eine Auseinandersetzung mit dem Rapper Capital Bra (29) für besonders viel Aufsehen. In einem hitzigen Instagram-Video beschimpft der Multimillionär den Rapper als "weniger wert als der Dreck unter meinen Fingernägeln". Der Grund für den Ausbruch: Der Künstler hatte für ein Musikvideo Autos des Unternehmers benutzt, ohne in dem Clip eine zuvor versprochene Verlinkung zu setzen. Marcus hatte ihm die Fahrzeuge ohne Gegenleistung zugestanden und lediglich um eine Markierung in dem Video gebeten, der Capital Bra aber nicht nachkam.

Während des Drehs in Dubai, bei dem Marcus laut eigener Aussage nicht anwesend war, dafür aber seine Angestellten vor Ort gewesen seien, habe sich der Rapper angeblich daneben benommen. Der Unternehmer berichtet, dass der Künstler während der Dreharbeiten "voll auf Drogen" gewesen sei und durchgängig nach weiteren Drogen gefragt habe. Diese Erzählungen und die fehlende Verlinkung lassen den einstigen Bordellbetreiber so wütend werden, dass er kein Blatt mehr vor den Mund nimmt und den "Nur noch Gucci"-Interpreten aufs Schärfste kritisiert: "Das ist ein schlechter Mensch, weil er sein Wort nicht hält."

Marcus ist bekannt für seine aufbrausende Art und scheut sich nicht, in der Öffentlichkeit Klartext zu reden. Der Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt (81) und ehemalige Nachtclubbesitzer sorgt regelmäßig durch seine scharfzüngigen Kommentare und kontroversen Aktionen für Schlagzeilen. Sein luxuriöses Leben genießt der millionenschwere Unternehmer abwechselnd in Dubai und Los Angeles, was er auch immer wieder in protzigen Postings auf Social-Media zur Schau stellt.

Johannes Simon/Getty Images, Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Collage: Prinz Marcus von Anhalt und Capital Bra

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt, Reality-TV-Star

