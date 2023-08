Im Urlaub mit dem Ex: Irina Shayk rekelt sich sexy oben ohne

Irina Shayk (37) fühlt sich pudelwohl und zeigt das auch! Bereits seit 2009 ist die russische Schönheit als Model aktiv. Neben großen Marken wie Intimissimi oder Armani setzte sich die Ex von Cristiano Ronaldo (38) auch schon auf den Covern der Vogue oder der Vanity Fair in Szene. Abseits der Kameras ist sie Mutter einer Tochter – die aus ihrer Beziehung mit Bradley Cooper (48) stammt. Mit ihm genießt Irina nun eine Auszeit – und setzt dabei auf Nacktheit.

Irina lässt die Hüllen fallen. Via Instagram sendet die 37-Jährige nun ein paar sexy Urlaubsgrüße an ihre Fans. Auf den Schnappschüssen posiert die Laufstegschönheit oben ohne vor einem Felsen. Und augenscheinlich hat sie eine gute Zeit – denn auf einem Bild strahlt Irina bis über beide Ohren in die Kamera. Die Reise soll sie im Übrigen mit ihrem Ex Bradley verbringen.

Doch möglicherweise ist ein neuer Mann in Irinas Leben der Grund für ihre gute Laune. In den vergangenen Monaten hatte die Gerüchteküche mächtig gebrodelt: Irina soll mit Ex-NFL-Star Tom Brady (46) angebandelt haben. "Er ist ihr Traummann. Sie liebt es, ihn zu daten", behauptete ein Insider gegenüber People.

Instagram / irinashayk Irina Shayk im August 2023

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards

Getty Images Tom Brady, Januar 2023

