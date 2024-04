Bradley Cooper bringt Tochter Lea (7) zu Preisverleihung mit

Bradley Cooper (49) ist stolzer Vater: Seine Tochter Lea de Seine (7) mausert sich langsam zum Hollywood-Sternchen! Nachdem der Schauspieler ihr bereits eine kleine Rolle in seinem letzten Film "Maestro" verschafft hat, begleitet sie ihn nun auch immer häufiger zu Premieren und Preisverleihungen. Auf den roten Teppich traut sie sich zwar noch nicht, doch abseits entzückt Lea an der Hand ihres Vaters. Für die Breakthrough Prize Gala in Los Angeles hat sie sich extra in Schale geworfen – auf Fotos des Abends trägt die Kleine ein buntes, glänzendes Kleid sowie einen roten Hut und guckt schüchtern. Papa Bradley, ganz der Profi, strahlt im klassischen schwarzen Anzug für die Kameras.

Von seiner kleinen Tochter soll der "A Star Is Born"-Darsteller ganz verzaubert sein. Im "Armchair Expert"-Podcast sprach er kürzlich davon, wie das Vatersein sein Leben verändert hat. Bradley berichtet: "Ich habe zuerst nicht verstanden, wenn Eltern sagen, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken, für ihr Kind sterben würden [...] und plötzlich steht das außer Frage!" Als Papa lässt er regelmäßig alles stehen und liegen für seine Lea – auch eine Pressekonferenz bricht er ab, wenn es nötig ist.

Auch ansonsten scheint es in Bradleys Privatleben derzeit rundzulaufen. Nach einigen Monaten der Geheimniskrämerei zeigen sich der Regisseur und seine Freundin Gigi Hadid (28) nun ganz ungehemmt gemeinsam in der Öffentlichkeit. Das Paar soll sogar darüber nachdenken, ein großes Kennenlernen mit den jeweiligen Kids zu organisieren. "Ihre Kinder haben für sie oberste Priorität und sie sind gespannt, ob sie ihre Familien erfolgreich zusammenführen können, während sie eine gemeinsame Zukunft planen", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber OK!.

Getty Images Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea und Lady Gaga bei einer Premiere

ActionPress Bradley Cooper und Lea de Seine Shayk Cooper

