Erwischt! Hier knutschen Bradley Cooper und Gigi Hadid rum

Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (28) verstecken ihre Liebe nicht mehr länger! Neue Fotos zeigen den Schauspieler und das Supermodel, die offenbar bereits seit einigen Monaten ein Paar sind, nun in New York. Auf den Bildern, die unter anderem People vorliegen, sieht man die zwei in einem Restaurant im Big Apple – und sie können kaum die Finger voneinander lassen! Liebevoll küsst Gigi ihren Schatz auf den Mund, der sie wiederum total verliebt anschaut. In dem Lokal genossen die zwei den Abend aber nicht alleine: Die Queer Eye-Stars Tan France (40) und Antoni Porowski waren ebenfalls mit von der Partie.

Via Instagram teilte Gigi sogar einige Eindrücke des Abends, unter anderem ein Video von Antoni. Dieser feierte wohl seinen Ehrentag mit seinen Freunden, denn die Blondine schrieb: "Happy Birthday, Engel. Ich liebe dich, Bruder. Ich wünsche dir das beste Jahrzehnt." Bradley ist auf der Aufnahme zwar nicht zu sehen – allem Anschein nach ist der "Maestro"-Star aber schon fester Bestandteil im Freundeskreis seiner Liebsten. Ob sie ihre Liebe bald an die Öffentlichkeit tragen? Immerhin zeigen sich die beiden in den vergangenen Wochen immer häufiger gemeinsam. Zuletzt wurde sogar vermutet, dass sie ihre Pärchenpremiere bei der Verleihung der Oscars feiern wollen. Doch Fehlanzeige. Bradley war dort mit seiner Mutter erschienen.

Ob Gigi in dem Ex von Irina Shayk (38) wohl den Mann fürs Leben gefunden hat? Zumindest sollen es die beiden ernst miteinander meinen. Das bestätigte kürzlich auch ein Insider gegenüber OK!: "Obwohl sie sich sehr bedeckt halten, sind sie viel zusammen, treffen sich oft spät und verbringen die Nacht zusammen." Dass beide schon ein Kind haben, verbinde die beiden, hieß es damals. Während die zwei ihre Romanze genießen, soll Gigis Ex Zayn Malik (31) nicht happy über die neue Liebe seiner Kindsmutter sein und ihr noch hinterhertrauern.

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

