U2-Star Adam Clayton und seine Ehefrau lassen sich scheiden!

Bei Adam Clayton (64) und seiner Noch-Ehefrau Mariana Teixeira de Carvalho ist nun alles aus und vorbei! In einem gemeinsamen Statement lassen der U2-Bassist und das brasilianische Model durch einen gemeinsamen Sprecher gegenüber Sunday World verlauten: "Nach mehr als 10 Jahren Ehe haben sich der Musiker Adam Clayton und die Anwältin Mariana Teixeira de Carvalho einvernehmlich getrennt." Das Wohlergehen ihrer Tochter soll jetzt oberste Priorität für das Noch-Ehepaar haben. "Beide werden sich weiterhin voll und ganz um ihre Tochter kümmern und bitten darum, dass die Privatsphäre der Familie respektiert wird", heißt es in dem Statement.

Adam und Mariana haben sich im Jahr 2013 still und heimlich das Jawort gegeben: In einer intimen Trauung im engsten Familien- und Freundeskreis schworen sie sich damals die ewige Liebe. Diesen Meilenstein ließ der 64-Jährige von seinem Sprecher gegenüber Daily Mail offiziell verkünden: "Adam Clayton ist erfreut, bestätigen zu können, dass er Mariana De Carvalho heute in Dublin geheiratet hat." Einige Tage nach der kleinen Hochzeit fand eine zweite, aufwendige Zeremonie mit insgesamt 150 Gästen statt.

Bevor die einstigen Turteltauben gemeinsam vor den Altar getreten sind, waren sie vier Jahre lang zusammen. Vier Jahre nach der Traumhochzeit im Jahr 2013 machten die Noch-Eheleute ihr Liebesglück mit der Geburt von Töchterchen Alba perfekt. Nun, nach über einem Jahrzehnt Ehe und insgesamt rund 15 Jahren Beziehung, trennen sich ihre Wege.

