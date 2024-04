Salma Hayek gratuliert Penélope Cruz zum 50. Geburtstag!

Penélope Cruz (50) und Salma Hayek (57) verbindet eine enge Freundschaft. Gestern feierte Penélope ihren 50. Geburtstag – zu ihrem Ehrentag widmet ihr die Schauspielerin einen süßen Instagram-Post. "Happy Birthday Penélope – Danke, Gott, dass du vor einigen Jahren einen besonderen Engel auf die Erde geschickt hast", schreibt sie zu einem Foto der beiden und fügt hinzu: "Alle, deren Wege sich mit ihr kreuzen, wissen, dass sie unser Leben verrückt, aufregend, bedeutungsvoll und inspirierend gemacht hat und uns die Bedeutung von Solidarität und Loyalität mit so viel Liebe gelehrt hat."

Die beiden sind schon seit über 20 Jahren befreundet. Sie lernten sich kennen, als die Spanierin 1998 für ihren ersten Film "High-Lo Country" in die USA kam. Seitdem verbindet Penélope und Salma eine enge Beziehung, denn sie spielten zusammen in dem Film "Bandidas" die Hauptrollen. Auf Instagram teilte die "Frida"-Darstellerin einige Rückblicke aus ihrer gemeinsamen Red-Carpet-Zeit und private Momente aus ihrem Leben. Auch zu Penélopes Kindern scheint die gebürtige Mexikanerin einen engen Draht zu haben. "Ich danke dir, Penélope, für die kleinen Engel, die du in diese Welt gesetzt hast. Du bist eine außergewöhnliche Frau", schrieb sie in ihren Glückwünschen.

Penélope teilt mit ihrem Mann Javier Bardem (55), einem spanischen Schauspieler, zwei Kinder. Ihren Sohn und ihre Tochter hält sie strikt aus der Öffentlichkeit – auch Handys sind den beiden Kindern nicht gestattet. "Es ist einfach, manipuliert zu werden, besonders wenn sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet. Und wer zahlt den Preis dafür? Nicht wir, nicht unsere Generation, die vielleicht mit 25 Jahren gelernt hat, wie ein BlackBerry funktioniert. Es ist ein grausames Experiment an Kindern, an Teenagern", begründete die 50-Jährige im Elle-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / salmahayek Penélope Cruz und Salma Hayek

Anzeige Anzeige

Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem bei den Oscars 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Salmas Glückwünsche zu Penélopes Geburtstag? Ich finde sie total schön! Ich finde es nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de