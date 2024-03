Süß! Bradley Cooper und Gigi Hadid halten verliebt Händchen

Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (28) stehen zu ihrer Liebe! Neue Fotos, die unter anderem People vorliegen, zeigen den Schauspieler und das Model in einem innigen Moment. Die beiden, die offenbar bereits seit einigen Monaten ein Paar sind, verlassen gemeinsam eine Broadway Show. Beim Schlendern durch die Gassen New Yorks halten Bradley und Gigi ganz romantisch Händchen. Der Ex von Irina Shayk (38) telefoniert, während er liebevoll zu seiner Liebsten schaut, die in einem beigefarbenen Outfit eine gute Figur macht.

Vor wenigen Wochen präsentierten sich die beiden schon einmal ganz verliebt der Öffentlichkeit. In einem Restaurant im Big Apple konnten sie die Finger kaum voneinander lassen! Die Blondine küsste ihren Liebsten auf den Mund, während er sie total verliebt anschmachtete. Bei dem süßen Moment mit von der Partie waren damals auch die Queer Eye-Stars Tan France (40) und Antoni Porowski.

Während Gigi an der Seite von Bradley offenbar megahappy ist, scheint einer von dem Liebesglück des Supermodels alles andere als begeistert zu sein: Ihr Ex Zayn Malik (31)! "Zayn ist nicht glücklich mit ihrer [Gigis] Beziehung und wird es auch nie sein", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly. Offenbar soll der Sänger auch schon Gigi in seinen Unmut eingeweiht haben. Sie findet in dieser Situation sicherlich Trost bei ihrem Bradley.

Anzeige Anzeige

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid, 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Bradley und Gigi werden ihre Beziehung bald öffentlich machen? Ja, das kann nicht mehr lange dauern! Nee, sie lassen sich damit noch Zeit... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de