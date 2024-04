Nach Tom Brady: Will Irina Shayk jetzt Tom Cruise daten?

Irina Shayk (38) ist offenbar über ihren Ex Tom Brady (46) hinweg. Gerüchten zufolge soll das Model derzeit auf der Jagd nach einem neuen Partner sein. "Irina sucht in Europa und in den USA. Sie ist auf der Suche, aber ihr Dating-Pool ist eine winzige Gruppe von Leuten", erklärt ein Insider laut Page Six und fügt hinzu: "Sie braucht einen berühmten, gutaussehenden und reichen Mann. Wie viele gibt es davon?" Doch ein begehrter Junggeselle soll es der Russin besonders angetan haben – Irina hat angeblich ein Auge auf Tom Cruise (61) geworfen! Ob der Namensvetter ihres Ex jedoch schon angebissen hat, ist bislang unbekannt.

Tom Cruise selbst ist ebenfalls frisch getrennt. Zuletzt datete er Elsina Khayrova – mit der russischen Society-Lady zeigte sich der Schauspieler im Dezember vergangenen Jahres erstmals in der Öffentlichkeit. Die Romanze fiel allerdings eher knapp aus: Bereits im Februar soll die Flamme zwischen den beiden schon wieder erloschen sein. Erfahrungsgemäß lässt der Mission: Impossible-Star in Liebesdingen jedoch nichts anbrennen. Wie ein Insider laut In Touch berichtete, hatte er unmittelbar nach der Trennung von Elsina bereits seinen "Top Gun: Maverick"-Co-Star Monica Barbaro (33) als nächste Eroberung auserkoren.

Auch zwischen Irina und Tom Brady ist es noch nicht lange aus. Zuletzt wurden die beiden bei einem Date im Januar gesichtet, danach wurde es still. Berichten zufolge soll die Karriere des einstigen NFL-Stars ihrer Beziehung in die Quere gekommen sein. "Wenn Tom mehr Zeit für die Liebe hätte, wäre er voll dabei und würde wahrscheinlich immer noch mit Irina zusammen sein. Er findet sie wirklich toll", erklärte ein Insider laut Daily Mail bereits nach der ersten Trennung des Paares im vergangenen Oktober.

