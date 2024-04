Erstes Treffen: Mögen sich Gerda Lewis und Janniks Mamas?

Seit einigen Monaten sind Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) ein Paar. Auf Instagram gewähren der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat und die ehemalige Bachelorette hin und wieder private Einblicke in ihr Liebesleben – so wie jetzt auch. Für die beiden steht eine ganz besondere Verabredung an: Ihre Mütter treffen erstmals aufeinander. "Wie krass sieht das bitte aus!", schreibt der Muskelmann zu einem gedeckten Tisch voller Leckereien und fährt fort: "Unsere Mütter lernen sich heute das erste Mal kennen, deswegen haben wir uns für ein gemeinsames Frühstück zu Hause entschieden."

Ihre Fans interessieren sich offenbar brennend für das familiäre Aufeinandertreffen. In einem aktuellen Q&A auf Social Media stellt Jannik sich den neugierigen Fragen. Unter anderem will ein Follower von ihm wissen, wie das gemeinsame Frühstück letztlich gelaufen sei. "Wirklich richtig gut", betont der Influencer und stellt erleichtert fest: "Sie haben sich auf Anhieb verstanden und viel zusammen geredet und gelacht."

Ende August waren erstmals hartnäckige Liebesgerüchte über Gerda und Jannik aufgekommen – und das, obwohl die beiden zuvor einen ziemlich heftigen Streit in der Öffentlichkeit miteinander hatten. Einen Monat später bestätigte die 31-Jährige, dass sie den Ex von Yeliz Koc (30) kennenlernt. Der Muskelmann plauderte zudem aus, wie ihr allererstes Date abgelaufen sei. "Nur wir beide mit einem Strandtuch, einer Flasche Wein und etwas Musik nachts am Meer – oft braucht es auch einfach nicht viel für einen schönen Moment", erinnerte er sich in einer Story im Netz zurück. Seit wann genau die beiden schon gemeinsam durchs Leben gehen, ist allerdings nicht bekannt.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, Influencer

