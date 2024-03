Teurer Look: Irina Shayk funkelt in einem Kristall-Outfit

Irina Shayk (38) zieht wieder alle Blicke auf sich. Das Model ist aktuell das Gesicht der neuen Swarovski-Kampagne und sorgt nun bei einigen Fans sicher für große Augen. Aktuelle Shooting-Aufnahmen, die sie auf ihrem Instagram-Account geteilt hat, zeigen die 38-Jährige in einem ziemlich gewagten Look. So posiert die Beauty in einem Oberteil, das aus großen Kristallen besteht und Pailletten-Shorts. Doch Irina rockt nicht allein die Frühjahr/Sommer-Kampagne des Luxusunternehmens. Mit ihr zusammen setzt auch Model Imaan Hammam den Schmuck gekonnt in Szene. In einem metallischen Zweiteiler und mit originellen Perlen unterstützt sie die Ex von Bradley Cooper (49).

Bei Irina könnte es beruflich aktuell wohl kaum besser laufen. Während sie auf den roten Teppichen der Welt – wie kürzlich bei der Oscarverleihung – ein gern gesehener Gast ist, rockt sie aber auch regelmäßig einen Laufsteg nach dem anderen. So ist sie unter anderem schon für Brands wie Fendi, Chanel, Tory Burch, Vivienne Westwood (✝81) und viele andere gelaufen. Wie Celebrity Net Worth berichtet, hat die Beauty aktuell ein geschätztes Vermögen von umgerechnet über 23 Millionen Euro.

Während es beruflich für die Mutter einer Tochter aktuell kein Halten gibt, läuft es privat eher mäßig. Nachdem sich die gebürtige Russin nach vier Jahren Beziehung 2019 von Bradley getrennt hatte, wurde ihr zuletzt eine Liaison mit NFL-Star Tom Brady (46) nachgesagt. Nach einigen Dates haben die zwei allerdings gemerkt, dass sie eine Beziehung aktuell wohl nicht mit ihrem jeweiligen Alltag vereinbaren können. "Sie haben beide ständig Verpflichtungen und es wurde immer schwieriger, zur gleichen Zeit in derselben Stadt zu sein", verriet ein Insider gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Irina Shayk bei der Carolina Herrera Fashion Show, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Collage: Tom Brady und Irina Shayk

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Look? Ziemlich cool! Sie sieht toll aus. Na ja, mich überzeugt das Outfit nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de