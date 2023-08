Ex-US-Bachelorette-Kandidat Josh Seiter stirbt mit 36 Jahren

Traurige Nachrichten aus den USA. 2015 hatte Kaitlyn Bristowe (38) in The Bachelorette ihren Traummann gesucht. Unter den Kandidaten hatte auch Josh Seiter um das Herz der Beauty gebuhlt. Weit war er allerdings nicht gekommen – bereits in der ersten Woche war Schluss für ihn und er hatte die Heimreise antreten müssen. Danach hielt er seine Fans auf Social Media über sein Leben auf dem Laufenden. Nun ist Josh jedoch plötzlich verstorben.

Via Instagram gibt die Familie des Ex-Kuppelshow-Teilnehmers die traurigen Neuigkeiten bekannt. "Wir teilen schweren Herzens die tragische Nachricht von Joshuas unerwartetem Ableben mit", heißt es in dem emotionalen Statement. Josh sei "ein unglaublich helles Licht in einer zunehmend düsteren Welt gewesen." Woran er starb, ist unklar – jedoch hatte er jahrelang mit psychischen Problemen und Depressionen gekämpft. Josh wurde nur 36 Jahre alt.

Auf seinen Bildern hatte Josh stets ein Lächeln auf den Lippen. Jedoch hatte dahinter offenbar ein junger Mann gestanden, der mental Schlimmes durchmachte. Vier Tage vor seinem Tod hatte er diese Zeilen im Netz geteilt: "Depressionen und Angstzustände Tag für Tag mit einem Lächeln überstehen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe im Juli 2023

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter im Mai 2023

Instagram / josh_seiter_official Josh Seiter, TV-Bekanntheit



