Nach Scheidung: Jenna Jameson zeigt sich mit neuer Partnerin

Die ehemalige US-amerikanische Erotikdarstellerin Jenna Jameson (50) hat ihre neue Liebe öffentlich gemacht! Auf Instagram postete die Social-Media-Persönlichkeit ein gemeinsames Selfie mit ihrer neuen Partnerin Milagros R. Ocampo, einer Autorin und Synchronsprecherin. Unter das Bild schrieb Jenna vielsagend: "Harter Start…". Die beiden wirken auf dem Bild sichtlich glücklich miteinander, was nach den turbulenten letzten Monaten für Jenna eine willkommene Veränderung sein dürfte. Ihre neue Beziehung wurde nur wenige Wochen nach der offiziellen Trennung von ihrer Ehefrau Jessi Lawless bekannt gegeben, mit der sie 2023 in einer schnellen Hochzeit den Bund fürs Leben geschlossen hatte.

Die Beziehung zu Jessi hielt weniger als ein Jahr, endete jedoch nicht ohne öffentliche Diskussionen. Jessi hatte auf TikTok bestätigt, dass Jenna ihren Vorsatz der Alkoholabstinenz gebrochen habe – ein Streitpunkt, der letztlich zur Trennung führte. Jessi erklärte: "Ich habe von Anfang an klar gesagt, dass ich das nicht tolerieren werde." Obwohl Jenna zwischenzeitlich ankündigte, an der Ehe arbeiten zu wollen, entschied sich das Paar endgültig für die Scheidung. Jenna ließ daraufhin verlauten, dass sie trotz der Differenzen weiterhin viel Zuneigung für Jessi empfinde. Doch dieses Kapitel ist nun abgeschlossen, und an der Seite von Mil scheint sie neuen Lebensmut gefunden zu haben.

Obwohl Jenna vor allem für ihre Vergangenheit in der Erwachsenenfilmbranche bekannt ist, hat sie sich in den letzten Jahren auf Social Media und im Privatleben neu erfunden. Ihre Beziehung zu Jessi hatte sie damals ebenfalls stolz öffentlich gemacht, was viele Fans begeistert verfolgten. Die Presse begleitete das Glück jedoch auch mit kritischen Schlagzeilen – vor allem, als die Ehe ins Wanken geriet. Nun hoffen ihre Anhänger, dass Jenna mit ihrer neuen Partnerin Mil zur Ruhe kommt. Die beiden Turteltauben zeigen sich jedenfalls innig, und ihre humorvolle Beschreibung als "Freunde mit Vorzügen" lässt darauf schließen, dass sie nicht nur romantisch, sondern auch freundschaftlich auf einer Wellenlänge sind.

Instagram / jennailluminated Jessi Lawless und Jenna Jameson

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson im Mai 2022

