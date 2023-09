Ex-Basketballnationalspieler Ludovic Vaty mit 34 gestorben

Die Sportwelt ist in großer Trauer. Ludovic Vaty gehörte in seiner Jugend zu den größten Basketballtalenten. Der gebürtige Franzose wurde mit der Jugend-Nationalmannschaft sogar zweimal Europameister. Später lief er neunmal für das A-Team auf. Im Mai 2013 wurde bei ihm allerdings eine schockierende Diagnose gemacht: Er leidet an einer Herzerkrankung. Eine Karriere als Leistungssportler war damit ausgeschlossen. Nun ist der 34-Jährige plötzlich verstorben.

Ludovic ist beim Training zusammengebrochen und nicht wieder aufgewacht. Das teilte der französische Basketballverband mit. "Der ehemalige A-Nationalspieler und Europameister der U16 und U18, Ludovic Vaty, ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Die französische Nationalmannschaft teilt den Schmerz seiner Familie und seiner Angehörigen", heißt es in der Erklärung. Demnach erlitt der Sportler einen Herzinfarkt und fiel anschließend ins Koma. Drei Tage kämpften die Ärzte noch um sein Leben, bis Ludovic schließlich starb.

Obwohl bei Ludovic eine Herzerkrankung festgestellt wurde, wollte der Basketballer seine Leidenschaft nicht aufgeben. Nach seiner Diagnose spielte der 34-Jährige in unterklassigen Ligen bei verschiedenen Vereinen weiter. Das scheint dem ehemaligen Profi jetzt allerdings zum Verhängnis geworden sein.

Getty Images Ludovic Vaty, Januar 2010

Getty Images Ludovic Vaty, Basketballstar

