Pete Davidson fühlte sich von SNL-Kollegen nicht anerkannt

Pete Davidson (31) blickt in einem Interview auf seine frühen Tage bei der Kult-Comedy-Show Saturday Night Live zurück. Der heute 31-Jährige startete 2014 mit gerade einmal 20 Jahren bei der Sendung – eine Zeit, die für ihn nicht nur aufregend, sondern offenbar auch herausfordernd war. "Viele der anderen Cast-Mitglieder hatten Jahre an Erfahrung in Improvisation und Comedy und ich war einfach der Junge aus Staten Island, der frech redete", erzählte er im Podcast "The Breakfast Club". Petes Erfolg kam schnell, aber nicht alle sahen ihn als verdient an. "Ich habe hart gearbeitet, aber ich war erst seit drei, vier Jahren in der Szene, während die anderen 10 bis 15 Jahre Vorsprung hatten."

Wie Davidson weiter ausführte, hatte seine plötzliche Popularität auch Auswirkungen hinter den Kulissen. Zwar war niemand offen gemein zu ihm, doch er fühlte sich zu Beginn nicht wirklich anerkannt. "Sie sahen mich an und dachten: 'Das ist der Typ, der nichts mit SNL zu tun hat.' Das tat damals richtig weh", gab er zu. Er betonte außerdem, dass finanzielle Einschränkungen und die strengen Regeln der Show die Stimmung im Team zusätzlich beeinflusst haben. "Man durfte keine externen Aufträge annehmen, die Geld brachten, und immer schick gekleidet zur Afterparty erscheinen – das war wie bei den Yankees, keine Bärte erlaubt", verglich der Comedian. Trotzdem profitierte "SNL" von Pete persönlich: "Ich brachte eine Menge Popkultur und Trends ein, ob gewollt oder nicht."

Nachdem er acht Staffeln in der Sendung verbracht hatte, verabschiedete sich Davidson 2022 im Finale der 47. Staffel. Trotz des anfänglich schwierigen Starts bleibt er dankbar für die Rolle, die ihm ein Sprungbrett für seine Karriere verschaffte. Der Ex-Freund von Kim Kardashian (44) zeigt gerne seine verletzliche Seite und reflektierte offen über die schwierige Zeit: "Nach ein, zwei Jahren sahen sie, wie peinlich mir die Situation war. Ich habe nie auf Instagram damit angegeben, nie dieses Lifestyle-Gehabe gehabt." Heute lebt der Schauspieler nicht nur von seiner Comedy, sondern auch von seinen Erfahrungen und zeigt, dass aus schwierigen Anfängen etwas Großes wachsen kann.

IMAGO / UPI Photo Pete Davidson, Komiker

Getty Images "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson im Jahr 2015

IMAGO / ZUMA Press Wire Pete Davidson im Januar 2025 in New York City