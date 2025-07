Larsa Pippens Kids schwärmen für ihren Neuen

Larsa Pippen (50) scheint ihr Glück in der Liebe gefunden zu haben, und ihre Kinder unterstützen sie dabei voll und ganz. Wie die Reality-TV-Darstellerin in einem Interview mit People verriet, verstehen sich ihre vier Kinder hervorragend mit ihrem neuen Freund, dem Basketballspieler Jeff Coby. Seit Anfang des Jahres sind die beiden ein Paar, und Jeffs unkomplizierte Art scheint die Familie zu begeistern. "Sie haben die beste Beziehung", schwärmte Larsa. Und sie verriet weiter: Gemeinsam spielen sie Brettspiele, reden über Basketball und analysieren sogar die Spiele von Larsas Sohn Scotty Jr., der in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Scottie Pippen (59) getreten ist und mittlerweile für die Los Angeles Lakers spielt.

Der Reality-Star betonte außerdem, dass Jeff Coby viele Eigenschaften mitbringt, die sie an einem Partner schätzt. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von seiner Verbindung zu seiner eigenen Familie. Ein Moment sei ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben: Als sie ihn per FaceTime bei seinen Eltern erreichte, habe er gerade seiner Nichte das Rechnen beigebracht. Diese liebevolle Geste habe sie daran erinnert, wie wichtig ihr ein familienorientierter Partner ist. Ihre Beziehung möchte Larsa jedoch langsam angehen lassen, nachdem ihre vorherige Partnerschaft mit Marcus Jordan (34) Ende letzten Jahres aufgrund der Bedenken ihrer Kinder ein Ende fand. Mit Jeff sei jedoch eine ganz andere Leichtigkeit spürbar, so die TV-Persönlichkeit.

Für Larsa scheint ein neuer Lebensabschnitt angebrochen zu sein, der auf stabilen, emotionalen Grundlagen beruht. Bereits bei früheren Anlässen deutete Jeff Coby darauf hin, dass er die Beziehung mit Larsa äußerst ernst nimmt. Die beiden haben sich inzwischen öffentlich zu ihrer Liebe bekannt, und die Chemie zwischen ihnen scheint außer Frage zu stehen. Während Larsa zunehmend ihr privates Glück findet, spielen auch ihre Kinder eine zentrale Rolle bei der Bewertung ihrer Partnerschaften. Sie vertraut auf ihr Urteil, das sie auch dazu bewog, alte Beziehungen endgültig hinter sich zu lassen. Mit Jeff Coby könnte für Larsa nun ein neues Kapitel beginnen, in dem Familie und Zweisamkeit gleichermaßen ihren Platz haben.

Larsa Pippen, Reality-TV-Star

Larsa Pippen und Jeff Coby im April 2025 in Kalifornien

Larsa Pippen, US-Realitystar