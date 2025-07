Jonathan Bailey ist in "Bridgerton"-Fortsetzung kaum präsent

Jonathan Bailey (37) wird in der vierten Staffel der Erfolgsshow Bridgerton nur noch in einer Nebenrolle zu sehen sein. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Anthony Bridgerton bekannt wurde, bestätigte in einem Interview mit Buzzfeed UK, dass der Fokus der neuen Staffel auf anderen Charakteren liege. Der Serie bleibt er dennoch treu und wird als unterstützendes Familienmitglied zurückkehren. "Ich werde natürlich dabei sein, um zu unterstützen", erklärte er. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel wurden erst vor Kurzem abgeschlossen – Fans dürfen sich auf neue romantische Verwicklungen freuen, während Anthonys Geschichte eher im Hintergrund weitergeführt wird.

Im Mittelpunkt der vierten Staffel steht diesmal Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (37), und seine Liebesgeschichte mit Sophie Baek, verkörpert von Yerin Ha (30). Nachdem Anthony und Kate Sharma in der dritten Staffel noch vermehrt intime Momente miteinander teilen konnten, ziehen sie sich zu Beginn der neuen Staffel nun zurück, um Raum für frische Romanzen zu schaffen. Die Einführung von Sophie Baek und ihre Verbindung zu Benedict verspricht einen besonderen Spannungsbogen – ganz im Stil der Serie, die sich weiterhin an den Romanen von Julia Quinn orientiert und kürzlich um zwei weitere Staffeln verlängert wurde.

Jonathan, der als Gesicht von Anthonys romantischen Abenteuern in den vergangenen Staffeln bekannt wurde, zeigte sich schon zuvor begeistert von seiner Rolle in der Serie. Der Schauspieler betonte, wie stolz er sei, Teil dieser weltweit erfolgreichen Show zu sein, und schätze es sehr, die Entwicklung seines Charakters miterleben zu dürfen. Seine Verbundenheit mit dem Ensemble und den vielschichtigen Geschichten der Bridgerton-Familie zeigt sich auch in seiner Entscheidung, der Serie trotz reduzierter Bildschirmzeit treu zu bleiben. Für die Zuschauer steht damit fest: Anthony Bridgerton wird weiterhin präsent sein – wenn auch eher im Hintergrund.

Getty Images Jonathan Bailey, Schauspieler

Getty Images Darsteller Jonathan Bailey bei der Sondervorführung von "Wicked" in New York

Getty Images Jonathan Bailey bei den Emmy Awards 2024