Bestätigt: Das Drehbuch zu "The Batman Part II" ist fertig

Matt Reeves (59), der gefeierte Regisseur und Autor des Batman-Reboots, hat auf Instagram eine spannende Neuigkeit verkündet: Das Drehbuch zu "The Batman Part II" ist wahrscheinlich fertiggestellt. Die Ankündigung erfolgte mit einem unscharfen Schwarz-Weiß-Foto des Skripts, welches das markante Fledermaus-Logo zeigt. Zusammen mit Co-Autor Mattson Tomlin schrieb Matt unter das Bild: "Partners in Crime (Fighters)." Nachdem der Filmstart mehrfach verschoben worden war, wurde zuletzt der 1. Oktober 2027 als Kinopremiere angekündigt.

Ursprünglich war ein Kinostart bereits 2025 vorgesehen. Die Arbeiten an der Fortsetzung starteten schon kurz nach dem erfolgreichen Kinodebüt des ersten Teils im Jahr 2022, doch die Fertigstellung des Drehbuchs ließ auf sich warten. Regie und Studio betonten wiederholt, dass bei solch komplexen Projekten Qualität an erster Stelle stehe. James Gunn (58), Mitverantwortlicher für die übergreifende Planung im DC-Universum, verteidigte Matt in Interviews: "Lassen Sie Matt die Zeit, die er braucht", sagte er gegenüber Entertainment Weekly und kritisierte ungeduldige Fans deutlich. Die Dreharbeiten sollen im Januar 2026 aufgenommen werden, falls Warner den aktuellen Skriptentwurf absegnet.

Matt Reeves hat sich seit jeher als detailverliebter Filmemacher etabliert. Er ist bekannt für seinen Perfektionismus und seine Leidenschaft für düstere, storygetriebene Filme. Mit der ersten Batman-Verfilmung und der einhergehenden HBO-Serie "The Penguin" schuf er ein eigenständiges, von der sonstigen DC-Welt unabhängiges Universum. Der Erfolg der Reihe hat nach eigenen Angaben auch Matt überrascht: "Wir wollten etwas Besonderes erschaffen, etwas mit Tiefe." Fans begeistert vor allem, dass mit Robert Pattinson (39) in der Hauptrolle eine neue Interpretation des düsteren Ritters gelungen ist. Kürzlich verriet Matt auch, wieso Robert die Rolle bekam. Ob Matt tatsächlich plant, die weltberühmte Figur Robin in den kommenden Film einzuführen, bleibt jedoch bislang ein wohlgehütetes Geheimnis.

Instagram / mattreevesla Das Drehbuch für "Batman II"

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Getty Images Matt Reeves im Februar 2022