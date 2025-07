So viel müssen Fans für ein Foto mit Ozzy Osbourne zahlen

Ozzy Osbourne (76) verabschiedet sich von der Bühne und seinen Fans – und das lässt sich der Black-Sabbath-Frontmann teuer bezahlen. Der Musiker wird an diesem Samstag im Villa Park in Aston gemeinsam mit seinen alten Bandkollegen Tony Iommi (77), Geezer Butler (75) und Bill Ward (77) die große Abschiedsshow "Back to the Beginning" spielen. Wenige Tage später trifft er dann im Rahmen der Comic Con Midlands auf treue Fans, wie Mirror berichtet. Dort gibt es die Möglichkeit, gegen eine beachtliche Summe ein Foto mit ihm zu machen oder signierte Fanartikel zu erwerben. Die Preise: Ein Gruppenfoto mit Ozzy und seiner Familie kostet umgerechnet etwa 775 Euro, ein Autogramm kann bis zu 873 Euro kosten.

Die Comic Con Midlands in Birmingham bietet am 12. Juli ein exklusives Event, bei dem auch Ozzys Ehefrau Sharon (72) und seine Kinder Kelly (40) und Jack Osbourne (39) anwesend sind. Sie wurden durch die frühe 2000er-Reality-Show "The Osbournes" bekannt. Für das "Ultimate Sin VIP Package" gibt es nicht nur ein gemeinsames Familienfoto, sondern auch signierte Bilder der Musikerfamilie. Für zusätzliche Fotos mit Ozzy oder signierte Gegenstände muss jedoch tiefer in die Tasche gegriffen werden. Wer ein signiertes Mikrofon oder eine Gitarre will, zahlt mehr als 1400 Euro – inklusive VIP-Ticket. Eine Teilnahme ohne VIP-Paket ist erst gar nicht möglich. Wer ein Solofoto mit dem Sänger haben will, muss knapp 350 Euro zahlen. Ozzy sieht das Event als schönen Abschied: "Es ist meine letzte Zugabe. Es ist meine Chance, mich bei meinen Fans dafür zu bedanken, dass sie mich immer unterstützt haben und für mich da waren." Eine ganze Liveshow wird Ozzy jedoch nicht mehr spielen können, der Heavy-Metal-Sänger leidet seit sechs Jahren an Parkinson.

Dass Ozzy, auch bekannt als "Prince of Darkness", keine gewöhnlichen Aktionen macht, zeigt er immer wieder. Kürzlich sorgte er mit dem Verkauf von Eisteedosen für Furore, die angeblich seine DNA enthalten sollen. Die limitierten Dosen waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Diesmal nutzt der Altrocker seine Popularität für seinen letzten großen Auftritt, bevor er sich ganz aus dem Rampenlicht zurückzieht. Für seine Fans bleibt er jedoch unvergessen: Mit über 40 Jahren Bühnenerfahrung prägte er nicht nur das Heavy-Metal-Genre, sondern auch die Popkultur als charismatische und schräge Persönlichkeit. Seine Familie steht ihm seit jeher zur Seite und teilt die Begeisterung seiner Fangemeinde.

Getty Images Ozzy Osbourne singt die Halbzeitshow eines NFL Spiels

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Getty Images Ozzy Osbourne mit seinen Bandkollegen Tony Iommi (links) und Geezer Butler (rechts)