Emma Stone plaudert über Pedro: "Ich würd' mit ihm..."

Emma Stone (36) hat in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel (57) Live!" mit Gastmoderator Diego Luna (45) deutliche Worte für ihren Kollegen Pedro Pascal (50) gefunden. Sie schwärmte von ihm als "talentiert, wunderschön, freundlich und lustig" und fügte scherzhaft hinzu: "Ich würde mit ihm schlafen." Die beiden Schauspieler sind gemeinsam im neuen Film "Eddington" von Regisseur Ari Aster zu sehen, der am 18. Juli in die Kinos kommt. Bereits bei der Premiere des Films in Cannes am 16. Mai sorgten sie für Aufsehen, als Pedro und Co-Star Austin Butler (33) Emma, die von einer Biene belästigt wurde, mit kreativen Abwehrmethoden zur Hilfe kamen.

Pedro, so verriet Diego Luna, hat aktuell ein sehr vollgepacktes Jahr. Neben dem Film "Eddington" spielt er in der romantischen Komödie "Materialists" und ist Teil des Marvel-Films "The Fantastic Four: First Steps", der nur wenige Tage später, am 25. Juli, startet. Ebenso sieht man ihn in der gefeierten HBO-Serie "The Last of Us" und bald in einer Vielzahl von Star-Wars- und Marvel-Projekten. Emma bezeichnete diese Phase humorvoll als "Pedro-Takeover" und zog damit zahlreiche Lacher auf ihre Seite.

Privat zeigt sich Pedro bei öffentlichen Veranstaltungen wie der Cannes-Premiere oft herzlich und charmant. Seine lockere Art, sich um seine Co-Stars wie Emma zu kümmern und gleichzeitig Charisma und Humor zu versprühen, hat ihm längst den Status eines der beliebtesten Schauspieler Hollywoods eingebracht. Auch Emma, die für ihre Schlagfertigkeit bekannt ist, zeigte sich bei der gemeinsamen Filmarbeit von seiner Vielseitigkeit beeindruckt. Bereits in der Vergangenheit haben sich zahlreiche Kollegen dafür ausgesprochen, wie angenehm es sei, mit Pedro zu arbeiten. Der Schauspieler ist momentan also in aller Munde. Kein Wunder, dass Diego Luna im Interview treffend zusammenfasste: "Pedro ist das neue Coca-Cola geworden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone und Pedro Pascal im Mai 2025 in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler, Emma Stone und Pedro Pascal im Mai 2025 in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler