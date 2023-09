Ex-NFL-Star Mike Williams (†36) bei einem Unfall verstorben

Die Sportwelt liegt in großer Trauer. Mike Williams war ein erfolgreicher Footballspieler. Er spielte in den fünf Jahren seiner Karriere in der National Football League für die Chiefs, Bills und Buccaneers. In seiner NFL-Karriere schaffte der 36-Jährige ganze 26 Touchdowns und flitzte für über 3000 Yards. 2016 beendete der Sportler seine aktive Karriere. Nun gibt es traurige Nachrichten von Mike: Er ist bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen.

Der Ex-Sportler jobbte nämlich auf einer Baustelle. Dort wurde Mike von einem tonnenschweren Stahlträger am Kopf getroffen und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater des Ex-Footballers gab laut RTL bekannt, dass sein Sohn dadurch schwere Verletzungen davon getragen hatte: Schwellungen im Gehirn und an der Wirbelsäule und eine Querschnittslähmung unterhalb der Hüfte und im rechten Arm. Schließlich wurde er in ein künstliches Koma versetzt, aus dem er nicht mehr aufwachte.

Laut Mikes Vater war der Plan der Ärzte, seinen Sohn am 6. September aus dem künstlichen Koma zurückzuholen. Doch dazu kam es nicht mehr. Der Sportler wurde in das Koma versetzt, nachdem er aufgrund von Atembeschwerden das Bewusstsein verloren hatte. Daraufhin entdeckten die Ärzte Flüssigkeit in seiner Lunge, durch die die Beschwerden ausgelöst wurden.

Anzeige

Getty Images Mike Williams, September 2014

Anzeige

Getty Images Mike Williams im Trikot der Tampa Bay Buccaneers

Anzeige

Getty Images Mike Williams, Ex-NFL-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de