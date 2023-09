Kiana Madeira und ihr Lovell heiraten in wenigen Tagen!

In wenigen Tagen ist Kiana Madeira (30) unter der Haube! In den vergangenen Jahren hatte sich die Schauspielerin durch diverse Rollen in Filmen, wie "Fear Street" oder Perfect Addiction einen Namen gemacht. Aber auch privat läuft es für die Beauty rund: Erst im vergangenen Februar verlobten sich Kiana und ihr Partner Lovell Adams-Gray. Nun soll es bald so weit sein: In wenigen Tagen geben sich Kiana und ihr Liebster das Jawort!

Das offenbart die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Account. "Nur noch drei weitere Tage, an denen diese Schönheit meinen Finger ganz für sich alleine hat", schreibt Kiana voller Vorfreude zu einigen Bildern, auf denen sie grinsend ihren Verlobungsring in die Kamera streckt. Dass ihr Star schon bald verheiratet sein wird, stimmt auch Kianas Fans glücklich. "In drei Tagen? Oh mein Gott, ich erinnere mich noch, als er dich fragte", schreibt zudem ein Follower ungläubig.

Bereits in den vergangenen Monaten nahm Kiana ihre Fans bei ihren Hochzeitsvorbereitungen mit. So verriet sie vor wenigen Wochen, dass sie ihr Traumkleid gefunden hat. "Durch die verregneten Straßen zu laufen und mein Hochzeitskleid zu tragen, ist das New Yorkischste, was ich je getan habe. [...] Ich habe 'Ja' zum Kleid gesagt, und ich kann es kaum erwarten, das Kleid meiner Träume bald mit euch zu teilen", freute sie sich auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

Instagram / kianamadeira Kiana Madeira, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / kianamadeira Kiana Madeira und ihr Verlobter Lovell Adams-Gray

Anzeige

Instagram / kianamadeira Kiana Madeira, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de