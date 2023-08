Hochzeitsvorbereitungen: Kiana Madeira hat Kleid gefunden

Kiana Madeira (30) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Durch die Filme wie "Fear Street" oder Perfect Addiction wurde die Schauspielerin weltberühmt. Aber auch privat hat sie ihr Glück gefunden: Im vergangenen Februar hatten sie und ihr Liebster Lovell Adams-Gray glücklich ihre Verlobung verkündet. Seitdem gewährt Kiana ihren Fans hin und wieder Einblicke in ihre Hochzeitsvorbereitungen – wie auch jetzt: Voller Vorfreude verrät Kiana nun, dass sie ihr Traumkleid gefunden hat!

"Ich danke Gott für Rendezvous, Strandtage und dafür, dass er mich genau dort platziert hat, wo ich jetzt bin. Alles ist perfekt", schwärmt die 30-Jährige unter gemeinsamen Fotos mit ihrem Verlobten auf Instagram und verrät ganz nebenbei auch, dass sie ihr Traumkleid gefunden hat: "Durch die verregneten Straßen zu laufen und mein Hochzeitskleid zu tragen, ist das New Yorkischste, was ich je getan habe. [...] Ich habe 'Ja' zum Kleid gesagt, und ich kann es kaum erwarten, das Kleid meiner Träume bald mit euch zu teilen." Genauere Details gibt Kiana allerdings noch nicht preis.

Während eines Interviews mit People hatten die beiden Turteltauben die freudigen News verkündet: "Es fühlt sich wie der größte Segen an, sich in diesem Leben so sicher zu fühlen!" Umgeben von Lilien und zu Justin Timberlakes (42) Song "Not a Bad Thing" war Lovell vor seiner Liebsten auf die Knie gefallen. "Sie hat noch nie so breit gelächelt", erinnerte sich der Schauspieler.

Getty Images Lovell Adams-Gray und Kiana Madeira im Juni 2021

Getty Images Kiana Madeira, Schauspielerin

Getty Images Lovell Adams-Gray und Kiana Madeira im April 2023

