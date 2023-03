Liebes-Dreieck: Weiß "Perfect Addiction"-Kiana, wie das ist?

Steckte Kiana Madeira (30) schon einmal in einer ähnlichen Situation? Aktuell ist die Schauspielerin zusammen mit Ross Butler (32) und Matthew Noszka (30) in dem Film Perfect Addiction zu sehen – und begeistert die Romantik-Fans mit ihrer Rolle der toughen Sienna. Doch ihr Charakter muss sich mit einer Menge Drama rumschlagen: Obwohl sie immer noch an ihren Ex Jax denkt, entwickelt sie auch Gefühle für den MMA-Kämpfer Kayden. Im Promiflash-Interview verriet Kiana jetzt, ob sie schon einmal Erfahrungen mit einem Liebes-Dreieck gemacht hat!

Gegenüber Promiflash stellte die 30-Jährige klar, dass sie noch nie in so einer Art von Liebes-Chaos gesteckt habe. "Aber ich weiß, wie es ist, mehr als eine Person zu lieben", offenbarte Kiana. Genau deswegen scheint sie sich auch so gut in ihre Rolle hineinversetzen zu können: "Wie Sienna liebe ich sehr doll. Aber in solchen Dingen habe ich keine Erfahrungen [...] – das hebe ich mir lieber für das Schauspielern auf", scherzte sie.

"Es war eine Ehre, Sienna zum Leben zu erwecken. Sie hat mir so viel über mich selbst beigebracht, wie es ist, einfach Mensch zu sein", schwärmte Kiana von ihrer "Perfect Addiction"-Rolle. "Sie ist selbstlos, aber gleichzeitig sehr selbstsüchtig. Das entspricht der menschlichen Natur. Ihre unterschiedlichen Entwicklungen haben mir wirklich geholfen, mehr über mich zu lernen. Ich bin sehr dankbar für Sienna", ergänzte sie abschließend im Promiflash-Interview.

Anzeige

Constantin Film Verleih / Krzysztof Wiktor Kiana Madeira und Ross Butler in "Perfect Addiction"

Anzeige

Getty Images Kiana Madeira, Schauspielerin

Anzeige

Constantin Film Verleih / Krzysztof Wiktor Matthew Noszka und Kiana Madeira in "Perfect Addiction"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de