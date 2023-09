Süße News! Kiana Maderia hat endlich ihren Lovell geheiratet

Kiana Madeira (30) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! In den vergangenen Jahren hatte sich die Schauspielerin durch diverse Rollen in Filmen, wie "Fear Street" oder Perfect Addiction einen Namen gemacht. Aber auch privat lief es bei ihr rund: Erst im vergangenen Februar verlobten sich Kiana und ihr Partner Lovell Adams-Gray. Nun war es endlich so weit: Kiana und Lovell haben geheiratet!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 30-Jährige erste Einblicke von ihrem großen Tag. In einem schulterfreien Traum in Weiß gab Kiana vor wenigen Tagen ihrem Liebsten das Jawort. Für die spätere Party erschien sie schließlich in einem Neckholder-Kleid. Lovell strahlte hingegen in einem weißen Anzug. "Worte können nicht einmal beschreiben, wie perfekt alles war. Es war alles, wofür wir gebetet haben, und mehr. Wir sind offiziell Mr. & Mrs. Adams-Gray", schwärmt die Beauty unter der Bilderreihe.

Mittlerweile scheinen die frisch Vermählten ihre Zweisamkeit in den Flitterwochen zu genießen. In einer Story auf ihrer Social-Media-Plattform teilte die "Fear Street"-Darstellerin ein Bild von Lovell in einem Restaurant. Dazu schreibt Kiana: "Schöner Ring" – und deutet damit auf Lovells Ehering an.

Anzeige

Instagram / kianamadeira Kiana Madeira, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / kianamadeira Kiana Madeira und ihr Verlobter Lovell Adams-Gray

Anzeige

Getty Images Kiana Madeira, Schauspielerin

Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke in Kianas Hochzeit? Ja, auf jeden Fall! Nee, eigentlich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de