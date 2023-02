"Perfect Addiction"-Star Kiana Madeira hat sich verlobt!

Süße Liebes-News bei Kiana Madeira (30)! Für die Schauspielerin könnte es aktuell nicht besser laufen! Aktuell begeistert die Beauty die Romantik-Fans in den Kinos: Gemeinsam mit Ross Butler (32) und Matthew Noszka (30) stand sie für das Liebesdrama "Perfect Addiction" vor der Kamera und überzeugte vor allem mit ihren MMA-Skills. Nun hatte der "Fear Street"-Star einen weiteren Grund zum Feiern: Kiana und ihr Freund Lovell Adams-Gray haben sich verlobt!

Das verkündeten die 30-Jährige und ihr Lieber jetzt in einem People-Interview: "Es fühlt sich wie der größte Segen an, sich in diesem Leben so sicher zu fühlen!" Aber wie stellte Lovell seiner Freundin die Frage aller Fragen? Als Kiana die Wohnung betrat, fand sie eine Menge Lilien vor, die ihr den Weg ins Wohnzimmer wiesen. Dort wartete Lovell mit einem Ring auf sie, während "Not a Bad Thing" von Justin Timberlake (42) lief. "Sie hat noch nie in ihrem Leben so breit gelächelt", schwärmte der Schauspieler.

Auch auf ihrem Instagram-Account verkündete Kiana die freudigen News – ihre Fans freuen sich für die frisch Verlobten: "Herzlichen Glückwunsch – ich freue mich so für euch" oder "Ich bin so verdammt stolz auf dich. Ihr habt es wirklich verdient. Ich meine euch beide. Ich wünsche euch viel Glück und Liebe", gratulierten einige Follower in den Kommentaren.

Instagram / kianamadeira Kiana Madeira, Schauspielerin

Getty Images Lovell Adams-Gray und Kiana Madeira auf dem Toronto International Film Festival im September 2022

Instagram / kianamadeira Kiana Madeira und Lovell Adams-Gray, Schauspieler

