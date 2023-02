So lange haben “Perfect Addiction”-Stars für Rolle trainiert

So viel Arbeit haben die "Perfect Addiction"-Stars in ihre Rollen gesteckt! Aktuell sind Kiana Madeira (30), Ross Butler (32) und Matthew Noszka (30) in aller Munde: Die drei standen für das Liebesdrama vor der Kamera und begeistern jetzt die Fans in den Kinos. Doch der Film hat den Stars einiges abgefordert: Sie mussten in der Kampfsportart Mixed Martial Arts fit sein! Aber wie lange haben sie für ihre sportlichen Rollen trainiert? Das haben Kiana und Ross im Promiflash-Interview verraten!

Gegenüber Promiflash machten die beiden Stars des Films deutlich: Sie waren schon vor den Dreharbeiten in Topform! "Ich habe acht Wochen lang trainiert – acht Wochen voller Work-outs und Kampftraining. Glücklicherweise trainiere ich seit Jahren", verriet die 30-Jährige. Auch ihr Co-Star bereitete sich mit zwei Sporteinheiten pro Tag für rund acht Wochen auf seine Rolle vor. Ross hatte sogar schon Erfahrungen mit MMA: Er stand bereits für Capoeira, Jeet Kune Do und Escrima auf der Matte.

Die Kampfszenen waren für die "Perfect Addiction"-Stars sicherlich auch nicht immer ungefährlich. Promiflash wollte daher wissen, ob sich Kiana oder Ross während der Arbeit am Set verletzt haben: "Alles verlief ziemlich reibungslos", stellte der 32-Jährige fest. Auch Kiana blieb von Verletzungen verschont: "Ich habe alle meine Stunts selbst gemacht. Das war ziemlich cool", ergänzte sie zudem stolz.

Anzeige

Getty Images Kiana Madeira, Schauspielerin

Anzeige

Constantin Film Verleih / Krzysztof Wiktor Kiana Madeira und Ross Butler in "Perfect Addiction"

Anzeige

Getty Images Ross Butler, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de