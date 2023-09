Große Sorge um Franz Beckenbauer: Ex-Kollege besuchte ihn

Wie steht es um die Gesundheit von ihm? In den vergangenen Wochen wurde immer wieder spekuliert, wie es Franz Beckenbauer (77) geht. Bereits in den Jahren zuvor hatte der Weltmeister von 1974 immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Zuletzt verstärkte Lothar Matthäus (62) die Gerüchte, dass es um den Kaiser nicht gut steht. Ein alter Freund von Franz hat ihn nun besucht und gibt ein Update.

Pierre Littbarski (63) weiß, wie es um Franz steht. "Ich verstehe ihn! Es strengt ihn an. Ich war bei ihm, wir haben ein bisschen gesprochen", sagt der frühere Weltmeister im Interview mit RTL. Doch offenbar war auch der Besuch des ehemaligen Fußballers nicht sonderlich lange. "So eine Halbe-, Dreiviertel-Stunde geht und dann… Ich meine, er ist ja auch keine 20 mehr und hatte natürlich ein paar Rückschläge. Ich glaube, man sollte den Menschen Franz Beckenbauer seine Zeit genießen lassen, so wie er es möchte."

Am Montag feiert der gebürtige Münchner seinen 78. Geburtstag. Für Franz ist das wohl kein Grund zur Freude. "Für ihn ist das der größte Stress, wenn die Leute da anrufen. Wenn du Lothar Matthäus heißt, kommst du noch durch. Oder Rudi Völler (63) und Jürgen Klinsmann (59). Ich stehe schon auf der Warteliste", verrät Pierre traurig, der unter Franz als Trainer Weltmeister wurde.

Getty Images Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Pierre Littbarski, ehemaliger Fußballstar

Getty Images Pierre Littbarski, Juni 1986

