Franz Beckenbauer wird in München mit einer Statue geehrt!

Anfang des Jahres ist Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Tod des "Kaisers" hinterließ die Fußballwelt in großer Trauer. Nun soll ein Denkmal für immer an den Ehrenpräsidenten des FC Bayern München erinnern! Das gibt die Kurt Landauer Stiftung auf ihrer Website bekannt: "Auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute soll der Kaiser in 1,5-facher Lebensgröße in Bronze erstrahlen – und das natürlich in seiner unvergleichlich eleganten Pose als Dirigent des Spiels."

Die Arbeit mit dem Künstler des Ehrendenkmals soll bereits aufgenommen worden sein und in rund 18 Monaten abgeschlossen werden. Das besondere Denkmal soll dann auf der Esplanade vor der Allianz-Arena erstrahlen – direkt neben einer Statue seines guten Freundes Gerd Müller (✝75). "Der elegante Kapitän Franz (✝78) und Gerd, der beste Stürmer aller Zeiten, werden dann gemeinsam ihre Schatten positiv auf die heutige Zeit werfen", heißt es auf der Internetseite der Stiftung.

Denn auch zu Ehren des "Bomber der Nation" wurde ein Denkmal vor dem Heimatstadion des Münchner Fußballvereins errichtet, welches im September enthüllt wurde. Im November 2022 wurde für Gerd schon einmal ein Ehrenmal erbaut: In seiner Heimatstadt Nördlingen in Bayern wird mit einer lebensgroßen Statue an den großen Fußballhelden erinnert. Das Denkmal zeigt den einstigen Stürmer bei einem seiner bedeutendsten Tore in seiner Fußballkarriere – dem 2:1 Siegestreffer gegen die Niederlande im WM-Finale 1974.

Getty Images Franz Beckenbauer, 1974

Getty Images Gerd Müller und Paul Breitner bei der Fußball-WM in München 1974

