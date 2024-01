Gedenkfeier: Franz Beckenbauers Schwiegereltern nicht dabei

Die Nachricht schockte die gesamte Fußballwelt! Am 07. Januar war Franz Beckenbauer (✝78) verstorben. Nur wenige Tage später wurde der ehemalige Fußballprofi und FC Bayern München-Präsident neben seinem Sohn Stephan in München beerdigt. Heute wird zu Ehren der deutschen Fußballlegende eine Gedenkfeier in der Allianz-Arena stattfinden. Zwei Familienmitglieder können jedoch nicht anwesend sein. Franz' Schwiegereltern werden die Gedenkfeier nicht besuchen!

"Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Ich habe mir die Kniescheibe gebrochen und kann nach der OP noch nicht wieder richtig laufen", erklärt Schwiegervater Gerhard Burmester gegenüber Bild. Schon bei der Beerdigung konnten er und seine Frau Margret nicht anwesend sein. Für Franz Witwe Heidi sei das Fernbleiben ihrer Eltern jedoch in Ordnung. Für seinen Schwiegersohn findet Gerhard nur liebevolle Worte. "Er war ein herzensguter, großzügiger Mensch. Und der beste Schwiegersohn, den man sich wünschen kann", schwärmt er von Franz.

Bei der Gedenkfeier werden neben einigen Familienmitgliedern auch viele prominente Gäste erwartet. Bundeskanzler Olaf Scholz (65) sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (57) vertreten die Politik im Stadion. Außerdem werden Sportler wie der Ex-Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger (39) werden bei den Feierlichkeiten erscheinen.

Getty Images Heidi und Franz Beckenbauer

Getty Images Franz Beckenbauer bei der Sky Champions Night

Getty Images Franz Beckenbauer und Bastian Schweinsteiger 2009

