TV-Event: Hier kann man Franz Beckenbauers Gedenkfeier sehen

Die Welt kann Abschied von Franz Beckenbauer nehmen. Der ehemalige Sportler, Fußballweltmeister und langjähriger Präsident des FC Bayern München war am 7. Januar mit 78 Jahren gestorben. Wenig später wurde er bereits in der bayerischen Hauptstadt beigesetzt. Am heutigen Freitag steht zudem eine große Gedenkfeier in der Allianz Arena an. Und diese können sich seine Fans auch im Fernsehen anschauen!

Um 15 Uhr beginnt das Trauerevent in dem bekannten Fußballstadion. Das Ereignis wird laut Quotenmeter gleich auf mehreren Sendern live übertragen: Sowohl ARD, das BR-Fernsehen sowie RTL, ntv und DF1 zeigen die Gedenkfeier für den Kaiser. Hinzu kommt noch der Streamingdienst DAZN. "Wir möchten Franz Beckenbauer für seine Lebensleistung den größtmöglichen Respekt entgegenbringen", heißt es in einem Statement des Pay-TV-Kanals.

Bei den Feierlichkeiten werden hochkarätige Gäste erwartet. Bundeskanzler Olaf Scholz (65) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (57) vertreten im Stadion die Politik. Aus den Reihen des Sports kommt unter anderem Bastian Schweinsteiger (39), um Franz die letzte Ehre zu erweisen.

Anzeige

Getty Images Die Allianz Arena in München

Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer, 2009

Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer und Bastian Schweinsteiger 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de