Frau liegt in den Wehen: DFB-Star Niklas Süle wird Papa

Er reist bereits früher zurück. Niklas Süle (28) gehört zu den besten deutschen Fußballspielern. Nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München steht er seit dem vergangenen Jahr bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Seit 2016 läuft der Innenverteidiger außerdem für die deutsche Nationalmannschaft auf. Auch bei der WM in Katar 2022 war Niklas mit am Start. Nun darf sich der 28-Jährige auch privat über süße Neuigkeiten freuen.

Eigentlich befindet sich das DFB-Team aktuell in der Vorbereitung auf das nächste Freundschaftsspiel gegen Frankreich. Doch Niklas reiste einige Stunden früher aus dem Teamhotel ab – das berichtet RTL. Bereits am Montagmorgen fuhr der Kicker mit einem Privatwagen Richtung Dortmund. Dort lag seine Frau Melissa im Krankenhaus in den Wehen. Die Geburt stand also unmittelbar bevor. Bisher äußerte sich keiner der beiden, ob das Baby bereits auf der Welt ist.

Damit vergrößert sich die Familie ein weiteres Mal: Es ist für Niklas und Melissa nämlich bereits das zweite Kind. Die beiden sind bereits Eltern eines dreijährigen Sohnes. Das Paar hält sein Privatleben sonst sehr bedeckt – es ist nicht einmal bekannt, seit wann sie genau zusammen sind.

Anzeige

Getty Images Niklas Süle und seine Freundin Melissa, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Niklas Süle, Fußballer

Anzeige

Getty Images Niklas Süle und seine Freundin Melissa, September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de