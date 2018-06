Für Mats Hummels (29) könnte sich der Traum des diesjährigen WM-Erfolgs ausgeträumt haben – der Verteidiger wird voraussichtlich am Samstag beim Spiel gegen Schweden wegen einer Verletzung des Halswirbels nicht mit von der Partie sein! Diese Neuigkeit verkündete Nationaltrainer Joachim Löw (58) am Freitag. Sollten die Kicker das Spiel verlieren, liegt das Weiterkommen der schwarz-rot-goldenen Helden nicht mehr in ihren Händen – doch das soll Mats' Nachrücker nun verhindern: FC Bayern München-Kicker Niklas Süle (22) könnte jetzt seine große Chance bekommen!

Wie die Bild nun berichtet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der gebürtige Frankfurter an der Seite von Jérôme Boateng (29) gegen die Skandinavier antreten wird. Für den 22-Jährigen dürfte das Zusammenspiel mit den DFB-Kollegen jedoch kein Problem darstellen – steht er doch regelmäßig als Bayern-Defender mit Thomas Müller (28), Joshua Kimmich (23) und Manuel Neuer (32) auf dem Platz. Eine große Unterstützung ist für den 1,95-Meter-Mann seine schöne Freundin Melissa: Die Blondine supportet ihren Schatz, wo sie nur kann. Ob sie am Wochenende neben den anderen Spielerfrauen um Lina Meyer und Christina Ginter von der Tribüne aus jubelt, bleibt abzuwarten.

Doch ganz chancenlos auf die Rolle des Ersatzmanns ist auch Antonio Rüdiger nicht: Der Chelsea-Star steht ebenfalls auf Jogis Back-up-Liste und könnte der Nationalelf mit seinen englischen Spielzügen jede Menge helfen. Was denkt ihr – wer wird an Stelle von Mats Hummels spielen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

