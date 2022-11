Der WM-Kader: Diese Spieler nimmt Hansi Flick mit nach Katar

Für diese Fußballer geht der Traum in Erfüllung. Bald startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Am 23. November 2022 steht für Deutschland das erste Spiel an. Die deutschen Fußballer werden um 11 Uhr auf Japan treffen. Bevor es so weit ist, muss Hansi Flick (57) sich allerdings erst mal für einen Kader entscheiden. Bereits in den letzten Wochen gab es Spekulationen, wer mit zur WM fahren darf. Nun gab der Bundestrainer das offizielle Team bekannt.

Das Mittelfeld und der Angriff sind gut aufgestellt. Für Deutschland werden Karim Adeyemi, Julian Brandt (26), Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Jonas Hofmann spielen. Nach der Verkündung der Schwangerschaft seiner Frau darf sich auch Ilkay Gündogan (32) über einen Platz im Team freuen. Außerdem sind die Bayern-Stars Leon Goretzka (27), Joshua Kimmich (27), Jamal Musiala (19), Serge Gnabry (27), Leroy Sané (26) und Thomas Müller (33) dabei. Zum ersten Mal seit 2017 ist auch wieder Mario Götze (30) im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Auch der 17-jährige Youssoufa Moukoko (17) bekommt eine Chance auf einen Einsatz bei der WM.

In der Abwehr werden Armel Bella-Kotchap, Matthias Ginter (28), Christian Günter, Thilo Kehrer (26), Lukas Klostermann (26) und David Raum für Deutschland an den Start gehen. Auch die beiden Borussia-Dortmund-Stars Nico Schlotterbeck und Niklas Süle (27) und der Real Madrid-Profi Antonio Rüdiger werden den Strafraum bei der WM verteidigen. Das Tor sauber halten werden Manuel Neuer (36), Marc-André ter Stegen (30) und Kevin Trapp (32).

Getty Images Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka und Joshua Kimmich, September 2022

Getty Images Youssoufa Moukoko, Fußball-Youngster

Getty Images Mario Götze, Fußballprofi

