Mit nur 27 Jahren: Afrobeats-Star MohBad ist verstorben!

Die Musikwelt ist in großer Trauer! 2020 gelang Ilerioluwa Oladimeji Aloba, besser bekannt unter dem Künstlernamen MohBad, der Durchbruch als Musiker. Mit Songs wie "Ponmo, Feel Good" oder auch "KPK (Ko Por Ke)" begeisterte der gebürtige Nigerianer zahlreiche Afrobeats-Fans. 2021 gelang es ihm sogar, fünf Mal für die The Beatz Awards nominiert zu werden. Doch nun müssen die Bewunderer des Musikers stark sein: Wie sein Management bekannt gibt, ist MohBad mit nur 27 Jahren verstorben.

Auf der Instagram-Seite des Afrobeats-Stars ist zu lesen: "Mit großer Trauer bestätigen wir heute den Tod von MohBad, am 12. September 2023." Den Grund für den plötzlichen Tod des Musikers geben sie jedoch nicht bekannt. "MohBad war bis zum Schluss ein Licht, und während wir den Verlust der Helligkeit, die er in sich trug, betrauern, dankt Ihnen die Familie für Ihre Liebe und Ihre Gebete und bittet Sie, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren", heißt es weiter in dem Statement.

Die Fans des Sängers sind von den traurigen Nachrichten bestürzt. Im Netz bringen sie ihre Trauer zum Ausdruck. "Ruhe in Frieden", kommentiert ein User unter dem Beitrag. "Ich werde dich niemals vergessen", schreibt ein weiterer Fan.

Instagram / iammohbad MohBad, Musiker

Instagram / iammohbad MohBad, Juli 2023

Instagram / iammohbad MohBad, Musiker

