Bodyshaming bei "Love Island": Fans sind entsetzt von Alessa

Das geht für die Fans gar nicht! Die beliebte Datingshow Love Island war vor wenigen Tagen in eine neue Runde gegangen – und einige Couples wurden gebildet. Fabi und Alessandra kommen sich nach ein paar Eifersuchtsdramen seinerseits immer näher. Doch jetzt funkte die Granate Jeanine dazwischen und Fabi will ebenfalls mit ihr Gespräche führen. Da kochte plötzlich auch die Eifersucht in Alessa hoch, sodass sie anfing, den Körper der Neuen zu kritisieren!

"Aber Leute, wo ist der Arsch bei ihr, ich suche ihren Arsch andauernd", lautete nur einer der abfälligen Kommentare von Alessandra – und das kommt bei den Fans im Netz gar nicht gut an! Auf Instagram heißt es beispielsweise: "Bodyshaming ist echt uncool. Da kommt ihre eklige Seite zum Vorschein" und "Alessandra war bis vor drei Minuten meine Favoritin, jetzt nicht mehr lol".

Die User sind der Meinung, dass Alessandra einfach selbst ziemlich unsicher sei und deswegen gegen Jeanine schieße. Sogar der Sprecher Simon Beeck (43) lässt das weder in der Folge noch auf Social Media unkommentiert. "Solidarität unter Frauen – warum gibt es sowas nicht?", schreibt er. Viele Nutzer fordern daraufhin Konsequenzen für Alessa: "Schmeißt Alessandra dafür raus und zeigt Solidarität."

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Alessandra bei "Love Island"

RTLZWEI / Magdalena Possert Jeanine, "Love Island"-Teilnehmerin

RTLZWEI Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

