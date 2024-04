Fame-Fighting-Duell: Die zwei Damen kämpfen gegeneinander!

Diese beiden Frauen haben scheinbar noch etwas zu klären! Die beiden Ex-Love Islander Alessandra Wichert (27) und Evi Maria (29) werden gemeinsam bei Fame Fighting Challenger in den Ring steigen und gegeneinander kämpfen. Das offizielle Instagram-Profil des Events gibt den Nutzern bereits einen kleinen Vorgeschmack: "Evi hatte noch unausgesprochene Dinge, die sie unbedingt der Alessandra mitteilen will! Es wird knallen!" Am 24. Mai wird der Kampf in Mönchengladbach ausgetragen und live übertragen.

Angefeuert werden auf jeden Fall beide Mädels. Viele schreiben: "Team Alessandra, Let's go!" oder "Du schaffst das Alessa". Andere wiederum tippen: "Team Evi! Du schaffst das" oder "Evi, Go Girl. Mit links!" Auf jeden Fall scheinen die Nutzer der Social-Media-Plattform vom Kampf-Duo begeistert zu sein. Die meisten scheinen sich über die Paarung der Realitystars zu freuen und wollen diesen Kampf unter keinen Umständen verpassen.

Die beiden Damen dürften einigen Zuschauern bereits bekannt vorkommen – sie nahmen vergangenes Jahr an der Reality-TV-Show Love Island teil. Den Sieg nach Hause gebracht hat aber keine von beiden. Evi sorgte in letzter Zeit vor allem wegen ihrer krassen Gewichtsabnahme für Schlagzeilen. Die Beauty nahm nämlich stolze 22 Kilo ab. Etwa schon mit Hinsicht auf ihre Teilnahme bei Fame Fighting Challenger?

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / dieeuimaria Evi Maria, TV-Bekanntheit

