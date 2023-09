Couple-Klau: Krise bei "Love Island"-Fabi und Alessandra

Fabi beschäftigen die jüngsten Love Island-Ereignisse immer noch sehr. Der Beamte hatte sich in die Studentin Alessandra verguckt und bildete mit ihr ein Couple. Doch dann kam Ray und nahm ihm sie weg. Fabi war danach sogar den Tränen nah. Schließlich hatte er vorher schon beobachten müssen, wie sie Zeit mit seinem Konkurrenten Daniel verbringt. Nun platzt ihm der Kragen.

In der aktuellen Folge stellte der 25-Jährige seine Angebetete zur Rede. Er ist ziemlich sauer – Alessandra weiß allerdings nicht wirklich, warum. "Die ganze Situation setzt mich so unter Druck. Ich will nicht gegen mein Couple kämpfen müssen, dass er mir glaubt, dass ich an ihm interessiert bin. Ich muss mich die ganze Zeit erklären, dass du keine Angst haben musst", erklärte die Schweizerin. Kurz darauf kamen ihr die Tränen. Denn die ganze Situation weckt bei ihr Erinnerungen: Sie hatte in einer vergangenen Beziehung Ähnliches erlebt.

Fabi hatte in der vergangenen Episode schon angedeutet, dass er Angst habe, verletzt zu werden. "Ein paar Unsicherheiten sind da schon da", hatte er sich Alessandra gegenüber eingestanden. Sie hatte daraufhin gehofft, dass er sich etwas beruhigen könne – offenbar vergebens.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Ray und Alessandra bei "Love Island"

RTLZWEI Fabi, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

