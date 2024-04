"Love Island"-Boxkampf: Deshalb streiten Alessa und Evi!

Bei Fame Fighting Challenger steigen Alessandra Wichert (27) und Evi (29) in den Ring. Tragen die beiden dort ihren privaten Streit aus? Die Love Island-Bekanntheiten sind sich nämlich nicht besonders grün. Evi wirft Alessa vor, sich in der Dating-Show abfällig über andere Teilnehmer geäußert und Bodyshaming betrieben zu haben. "Man ist ein Vorbild, wenn man ins Fernsehen geht, auch wenn man ein Neuling und Amateur ist. Deswegen unterstütze ich so etwas nicht", erklärt die Influencerin laut Bild. Doch auch persönlich fiel sie der Blondine angeblich zum Opfer. "Nach 'Love Island' hat sie sich gezielt an meinen Ex-Freund rangemacht", erinnert sich Evi.

Nach der Show dateten sich Leandro und Evi für einige Wochen. Anfang November des vergangenen Jahres gaben die beiden ihre Trennung bekannt, rund einen Monat später sprach Alessandra von einem heißen Kuss mit dem Hottie. Von den Vorwürfen will die Studentin jedoch nichts wissen. "Evi schießt die ganze Zeit gegen mich. Sie behauptet noch immer, dass ich bei der Reunion mit Leandro in der Ecke verschwunden bin und mit ihm herumgemacht hätte, während sie noch mit ihm zusammen war", erzählt Alessa laut Bild. Sie sei sich keiner Schuld bewusst.

Bei Fame Fighting Challenger wird es also zum großen Showdown zwischen den Reality-Sternchen kommen. Doch Alessa und Evi sind nicht die Einzigen, die zu den Boxhandschuhen greifen: Auch die Temptation Island-Girls Laura Peuker, Lena Schiwiora (27) und Jessi Accit werden kämpfen. Für die Männer wurden jüngst die Prominent getrennt-Stars Mike Cees sowie Tim Kühnel angekündigt.

RTLZWEI / Magdalena Possert Leandro und Evi bei "Love Island"

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Teilnehmerin

